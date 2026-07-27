ذخائر مار شربل في مزار سيدة فالكلوز الفرنسية

احتفلت "جماعة مار شربل المارونية – نيس" أمس بالقداس الإلهي، وتمّ خلاله استقبال ذخائر مار شربل والتبرك بها، وذلك في مزار سيّدة فالكلوز، جنوب فرنسا.



وترأّس الاحتفال الخوري جاد مخايل، مدبّر الجماعة، وشاركه الخوري أنطون بشعلاني، وعاونه رئيس المزار، في حضور أبناء الجالية اللبنانية، إلى جانب عدد كبير من المؤمنين الفرنسيين والشرقيين الذين توافدوا للمشاركة في القداس.