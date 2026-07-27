كنعان من قصر بعبدا: سنضع غدًا اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تأييده خطوات رئيس الجمهورية جوزاف عون ومواقفه في واشنطن، باعتبارها خيارات جريئة لإنقاذ لبنان واستكمال خريطة الطريق لوقف الحرب، واستعادة الأرض والدولة، وإعادة الإعمار، وتقوية الجيش. واعتبر أن حماية اللبنانيين تبدأ بحماية دولتهم ووقف مسلسل الدمار واستباحة لبنان.



وقال بعد لقائه الرئيس عون في قصر بعبدا: "رسالتنا هي رسالة البطريرك الطوباوي الياس الحويّك: لبنان المستقبل، المتعدّد والسيّد على كامل مساحة الـ10,452 كلم²".



وأضاف كنعان: "سنضع غدًا اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف، وقد أطلعت رئيس الجمهورية على الأجواء الإيجابية الهادفة إلى استعادة ثقة المودع والمستثمر، فنحن نشرّع لحماية الحقوق لا المصالح".