كنعان من قصر بعبدا: سنضع غدًا اللمسات الأخيرة على قانون إصلاح المصارف

رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون:
- أكّدت تأييدي خطوات رئيس الجمهورية ومواقفه في واشنطن، باعتبارها خيارات جريئة لإنقاذ لبنان واستكمال خريطة الطريق لوقف الحرب، واستعادة الأرض والدولة، وإعادة الإعمار، وتقوية الجيش. فحماية اللبنانيين تبدأ… pic.twitter.com/qx5GFl9Q7P
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 27, 2026
رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد لقائه الرئيس جوزاف عون:
- أكّدت تأييدي خطوات رئيس الجمهورية ومواقفه في واشنطن، باعتبارها خيارات جريئة لإنقاذ لبنان واستكمال خريطة الطريق لوقف الحرب، واستعادة الأرض والدولة، وإعادة الإعمار، وتقوية الجيش. فحماية اللبنانيين تبدأ… pic.twitter.com/qx5GFl9Q7P