سلام: متأهبون للاستفادة من كل الخيارات لتحقيق النهوض الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن الحكومة "متأهّبة دائماً للاستفادة من جميع الخيارات التي تُتاح في أي لحظة، لتحقيق أهداف النهوض الاقتصادي، لا سيما في مجالي الربط والتكامل الاستراتيجي". كلام سلام جاء خلال الاجتماع الوزاري الدوري الذي ترأسه صباح اليوم في السراي الكبير، وتناول جملة من الملفات الاقتصادية والحيوية، حيث استهل كلامه بالحديث عن زيارته الأخيرة إلى العراق.

وعرض وزير الإعلام الدكتور بول مرقص خلاصات الاجتماع، لافتاً إلى أن سلام اتصل إثر عودته من العراق بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مشدداً على أهمية تعزيز الترابط الإقليمي لما فيه فائدة متبادلة للجميع.

وأوضح مرقص أن الاجتماع شهد نقاشاً حول ربط لبنان بخط البصرة-طرابلس، نظراً للفائدة المشتركة والقدرة الكبيرة على التخزين في لبنان، مع التوجه إلى إنشاء مصفاة جديدة، وذلك في ضوء عزم العراق على زيادة إنتاج النفط.

كما جرى البحث في تشكيل لجنة فنية لبنانية-عراقية لمتابعة هذه الموضوعات والمضي فيها قدماً، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون بين البلدين في شأن المنطقة الاقتصادية الخاصة.

وأشار إلى وجود توجه حكومي لإعادة تأهيل الخزانات لتيسير النقل البري للنفط، كما يحصل مع مرفأ بانياس. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى تعزيز التغذية الكهربائية بالتعاون مع السلطات التركية، إضافة إلى تفعيل خدمات الإنترنت، وملف حماية المستهلك، فضلاً عن موضوعات أخرى متفرقة.