نواف سلام استقبل فولكر تورك وفريق عمله

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك وفريق عمله بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، إذ رحّب الرئيس سلام بزيارته ونوّه بالعمل الذي يقوم به فريق الخبراء المعني بإعداد التقرير حول الانتهاكات المتعلّقة بالقانون الدولي الإنساني منذ تشرين الأول 2023.



كما أعرب الرئيس سلام عن اهتمام الحكومة باستمرار عمل الفريق بجمع الأدلّة المرتبطة بما قد يشكّل جرائم حرب، وتوثيقها، ولا سيّما من جهة دوليّة محايدة مثل الأمم المتّحدة.