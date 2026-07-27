البطريرك يونان من قصر بعبدا: نفتخر بكل ما يقوم به الرئيس عون من أجل لبنان

أكد بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، أن لبنان بلد الرسالة والحضارة، قائلا: "علينا المحافظة عليه وطنًا يجمع أبناءه ولا يفرّق بينهم".



وأضاف: "هنّأتُ الرئيس عون بما أنجزه خلال زيارته إلى واشنطن، ونفتخر بكل ما يقوم به من أجل لبنان".