البطريرك يونان من قصر بعبدا: نفتخر بكل ما يقوم به الرئيس عون من أجل لبنان

بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بعد لقائه الرئيس جوزاف عون:
- هنّأتُ الرئيس عون بما أنجزه خلال زيارته إلى واشنطن، ونفتخر بكل ما يقوم به من أجل لبنان.
- لبنان بلد الرسالة والحضارة، وعلينا المحافظة عليه وطنًا يجمع أبناءه ولا يفرّق بينهم. pic.twitter.com/0pErOS450a
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 27, 2026
بطريرك السريان الكاثوليك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بعد لقائه الرئيس جوزاف عون:
- هنّأتُ الرئيس عون بما أنجزه خلال زيارته إلى واشنطن، ونفتخر بكل ما يقوم به من أجل لبنان.
- لبنان بلد الرسالة والحضارة، وعلينا المحافظة عليه وطنًا يجمع أبناءه ولا يفرّق بينهم. pic.twitter.com/0pErOS450a