رازي الحاج يطالب بدراسة جديدة للأوتوستراد الدائري ورفع القيود عن أملاك المواطنين

أعلن النائب رازي الحاج، في تصريح له من مجلس النواب أنه" شارك في جلسة لجنة الأشغال التي تناولت موضوع الأوتوستراد الدائري".



وأوضح أن "أملاك عدد من المواطنين لا تزال معلّقة بسبب جزء من مشروع كان يُعرف سابقاً بـ"الأوتوستراد الدائري"، مشيراً إلى أن "المخطط تغيّر وأصبح، وفق الخرائط الحالية، يمرّ في وسط عدد من المدن".



وطالب الحاج مجلس الإنماء والإعمار" بتقديم دراسة جديدة حول المشروع، بما يعالج أوضاع الأملاك المتضررة ويراعي مصالح المواطنين".

