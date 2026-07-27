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المكتب الإعلاميّ للنائب ميشال ضاهر حذّر من حملة احتيال إلكترونيّ

أخبار لبنان
2026-07-27 | 10:26
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المكتب الإعلاميّ للنائب ميشال ضاهر حذّر من حملة احتيال إلكترونيّ
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المكتب الإعلاميّ للنائب ميشال ضاهر حذّر من حملة احتيال إلكترونيّ

حذّر المكتب الإعلاميّ للنائب ميشال ضاهر المواطنين من حملة احتيال إلكتروني تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لانتحال شخصية النائب ضاهر، عبر نشر فيديوهات وصور وإعلانات مفبركة تزعم وجود منصة استثمارية مرخّصة بإشرافه تتيح تحقيق أرباح مالية.

 

ويعمد المحتالون أيضاً إلى استخدام شعارات (لوغوهات) وسائل إعلام معروفة لإضفاء المصداقية على هذه الإعلانات، قبل استدراج الضحايا إلى تحويل أموال بحجة الاستثمار، بهدف سرقتها.

 

وأكد المكتب الاعلاميّ أنّ هذه الادعاءات كاذبة بالكامل، وأن النائب ميشال ضاهر لا علاقة له بأي منصة استثمارية أو جهة تروّج لمثل هذه الإعلانات، داعياً المواطنين إلى عدم التجاوب معها أو تحويل أي أموال تحت أي ذريعة.

 

وأشار المكتب إلى أنّ هذا الأسلوب سبق أن استُخدم مع شخصيات ومؤسسات أخرى، منها حاكم مصرف لبنان والنائب نعمة افرام، ويجري اليوم استغلال اسم النائب ميشال ضاهر بالطريقة نفسها.

 

وطالب المكتب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالتحرك الفوري لملاحقة المتورطين في هذه الجرائم، وإيقاف هذه الحملات الاحتيالية قبل أن توقع المزيد من المواطنين ضحايا لها.

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