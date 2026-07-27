تجمع أصحاب المحطات يحذّر: نقص في المحروقات والتصريحات لا تعكس الواقع

صدر عن " تجمع اصحاب المحطات" البيان التالي:"تابعنا باستغراب التصريحات التي تؤكد أن المحروقات متوفرة ولا وجود لأي أزمة، في وقت يعيش فيه أصحاب المحطات والمواطنون واقعًا مختلفًا تمامًا.إن هذه التصريحات لا تعكس ما يجري على الأرض، حيث تعاني محطات عديدة من نقص في الكميات وتأخير في التسليم، ما أدى إلى تراجع المخزون وتعطّل قدرة الكثير من المحطات على تلبية الطلب.إن إصدار بيانات تطمينية لا تنسجم مع الواقع لا يساهم في حل الأزمة، بل يزيد من حالة الإرباك ويفقد المواطنين الثقة بالمعلومات الرسمية.وعليه، نطالب بالتوقف عن إطلاق تصريحات لا تعكس حقيقة السوق، واعتماد الشفافية الكاملة في عرض واقع الإمدادات، والعمل الجدي على معالجة أسباب الأزمة بدل الاكتفاء بإنكارها.الواقع لا يُغيّره أي تصريح، وما يهم المواطنين هو توفر المادة في المحطات، لا البيانات الإعلام."