وفد نقابة النفسانيين اقترح في بعبدا إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات العامة وخطط الطوارئ

عرض وفد نقابة النفسانيين أمام الرئيس جوزاف عون دور النقابة في دعم اللبنانيين نفسيًا ومواجهة تداعيات الأزمات>



واقترح إدراج الصحة النفسية ضمن السياسات العامة وخطط الطوارئ، وتنظيم المهنة وإطلاق مبادرة «الصحة النفسية حقّ للجميع».



ونوّه رئيس الجمهورية بدور النقابة وأهمية الاستثمار بالإنسان، وأبدى اهتمامه بالمبادرات المقدّمة، واعدًا بدرسها لما تحمله من إيجابيات للبنان واللبنانيين.