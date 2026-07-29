الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
33
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تجمع الشركات اللبنانية يطلق أول ورشة متخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي... البواب: الـAI أولوية لتعزيز تنافسية شركاتنا وإقتصادنا الوطني
أخبار لبنان
2026-07-29 | 08:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
تجمع الشركات اللبنانية يطلق أول ورشة متخصصة في وكلاء الذكاء الاصطناعي... البواب: الـAI أولوية لتعزيز تنافسية شركاتنا وإقتصادنا الوطني
نظّم تجمع الشركات اللبنانية برئاسة الدكتور باسم بواب، وبالشراكة مع الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير، ورشة تدريبية متخصصة حول أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي في الشركات، مع التركيز على تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، وذلك اليوم في مقر الغرفة، بمشاركة نحو 50 قيادياً يمثلون كبرى الشركات اللبنانية.
وشارك في الورشة من أعضاء مجلس إدارة التجمع، إلى جانب الدكتور باسم بواب، كل من نائب الرئيس هادي سوبرة، وأمينة السر كارينا حصري، وأمين المال باتريك شرباتي، إضافة إلى هبة بوارشي، وألفونس ديب، ومازن سنو، وهشام أيلوش، ورولا خوري.
واستمرت الدورة التدريبية، التي قدّمها البروفسور وليد سمعان، رئيس شركة Matrix المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، يوماً كاملاً، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر، وتناولت أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)، وسبل توظيفها لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع الإنتاجية، ودعم عمليات اتخاذ القرار داخل الشركات.
البواب
وفي مستهل الورشة، رحّب رئيس تجمع الشركات اللبنانية الدكتور باسم بواب بالمشاركين، ممثلين عن نخبة من كبرى الشركات اللبنانية المنتسبة إلى التجمع، معرباً عن سعادته بإطلاق أول ورشة تدريبية متخصصة حول أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي في الشركات، ولا سيما تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان.
وقال: "تأتي هذه الورشة في إطار سعينا إلى تمكين الشركات اللبنانية من الاستفادة المثلى من تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع إنتاجيتها، وتعزيز كفاءتها، وزيادة قدرتها التنافسية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد اللبناني ككل".
وأضاف أن الحفاظ على تميز لبنان الاقتصادي والبشري يبقى رهناً بقدرته على مواكبة التحولات العالمية، من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة، واكتساب الخبرات المتقدمة، والاستفادة من الابتكارات التي تشكل اليوم محركاً أساسياً للنمو والازدهار.
وأشار إلى أن تجمع الشركات اللبنانية وضع هذا الهدف في صدارة أولوياته، فنظّم خلال عامي 2024 و2025 عدداً من الندوات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وكان يعتزم إطلاق سلسلة من الورش التدريبية اعتباراً من شهر نيسان الماضي، إلا أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب حالت دون تنفيذ هذه الخطة.
وأكد البواب أن تلك الظروف لم تبدّل قناعة التجمع بأهمية هذا المسار، قائلاً: "إيماننا بأهمية الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا لم يتغير، وإرادتنا بقيت راسخة. لذلك سنواصل العمل، وسنطلق قريباً ورشة تدريبية ثانية حول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مبادرات وأفكار جديدة تخدم شركاتنا، وكوادرنا البشرية، واقتصادنا الوطني".
وشدد على أنه، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب، لن يدخر تجمع الشركات اللبنانية جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز صمود الشركات والمؤسسات، والحفاظ على استمراريتها، ودعم العاملين فيها، مؤكداً أن التجمع يعمل يداً بيد، وبالتعاون الوثيق مع الهيئات الاقتصادية، لعبور هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة، والعودة إلى مسار التعافي والنمو والنهوض الاقتصادي.
وفي ختام كلمته، وجّه البواب الشكر إلى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على دعمه المستمر لتجمع الشركات اللبنانية، ولا سيما للمبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية الشركات اللبنانية. كما شكر أعضاء مجلس إدارة التجمع وجميع أعضائه، والبروفسور وليد سمعان على تعاونه الكبير والجهود التي بذلها في إعداد هذه الورشة بما يضمن تحقيق أقصى فائدة للمشاركين.
كذلك، توجّه بالشكر إلى فريق العمل الذي أسهم في تنظيم الورشة وإخراجها بالصورة التي تليق بالمشاركين، معرباً عن أمله في مواصلة هذا المسار من خلال تنظيم ورش عمل ومبادرات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
أخبار لبنان
الشركات
اللبنانية
متخصصة
وكلاء
الذكاء
الاصطناعي...
البواب:
الـAI
أولوية
لتعزيز
تنافسية
شركاتنا
وإقتصادنا
الوطني
التالي
في برقايل... توقيف عاملَين سرقا خزنة من منزل صاحب مطعم
سلسلة لقاءات وزارية ونقابية للرئيس عون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-06-05
ترامب: سألتقي بمسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي للبحث في حصول الحكومة على حصص فيها
آخر الأخبار
2026-06-05
ترامب: سألتقي بمسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي للبحث في حصول الحكومة على حصص فيها
0
أخبار لبنان
2026-06-11
تجمع الشركات اللبنانية يرحّب بالقرار السعوديّ: نأمل بأن يمتدّ إلى مختلف مجالات التعاون الاقتصاديّ
أخبار لبنان
2026-06-11
تجمع الشركات اللبنانية يرحّب بالقرار السعوديّ: نأمل بأن يمتدّ إلى مختلف مجالات التعاون الاقتصاديّ
0
أخبار دولية
2026-05-01
البنتاغون يبرم اتفاقات مع سبع شركات ذكاء اصطناعي لاستعمال برامجها في عمليات سرية
أخبار دولية
2026-05-01
البنتاغون يبرم اتفاقات مع سبع شركات ذكاء اصطناعي لاستعمال برامجها في عمليات سرية
0
أخبار لبنان
2026-07-28
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
2026-07-28
وزارة التكنولوجيا ومجلس الخدمة المدنية يطلقان تدريباً للمدراء العامين على أدوات الذكاء الاصطناعي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:28
في برقايل... توقيف عاملَين سرقا خزنة من منزل صاحب مطعم
أمن وقضاء
08:28
في برقايل... توقيف عاملَين سرقا خزنة من منزل صاحب مطعم
0
أخبار لبنان
08:13
سلسلة لقاءات وزارية ونقابية للرئيس عون
أخبار لبنان
08:13
سلسلة لقاءات وزارية ونقابية للرئيس عون
0
أخبار لبنان
07:49
لقاء حواري تشاركي مع وزير الطاقة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي... الصدي: أسعى لتحييد القطاع عن التجاذبات
أخبار لبنان
07:49
لقاء حواري تشاركي مع وزير الطاقة في المجلس الإقتصادي الإجتماعي... الصدي: أسعى لتحييد القطاع عن التجاذبات
0
أخبار لبنان
07:43
مذكرة بالاقفال السبت 15 آب لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
أخبار لبنان
07:43
مذكرة بالاقفال السبت 15 آب لمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-06-11
الكويت تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الهجمات الإيرانية
أخبار دولية
2026-06-11
الكويت تعلن إعادة فتح مجالها الجوي بعد الهجمات الإيرانية
0
أخبار دولية
2026-01-24
ريفي: هناك 105 مبانٍ أخرى آيلة للسقوط وحوالى الـ600 منزل آخر لا تتوافر فيها شروط السلامة
أخبار دولية
2026-01-24
ريفي: هناك 105 مبانٍ أخرى آيلة للسقوط وحوالى الـ600 منزل آخر لا تتوافر فيها شروط السلامة
0
آخر الأخبار
2026-02-08
نواف سلام من حاصبيا: الدولة جاءت لتبقى في حاصبيا وفي سائر مناطق الجنوب
آخر الأخبار
2026-02-08
نواف سلام من حاصبيا: الدولة جاءت لتبقى في حاصبيا وفي سائر مناطق الجنوب
0
أخبار دولية
2026-04-02
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا قاعدة تابعة للقوات البرية في الحرس الثوريّ ومقرًا متنقلًا لقادة النظام
أخبار دولية
2026-04-02
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا قاعدة تابعة للقوات البرية في الحرس الثوريّ ومقرًا متنقلًا لقادة النظام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:11
عز الدين: الإصرار على المضي في اتفاق الإطار يكشف عن تآمر على خيار المقاومة
أخبار لبنان
05:11
عز الدين: الإصرار على المضي في اتفاق الإطار يكشف عن تآمر على خيار المقاومة
0
أخبار لبنان
05:04
الجنوب يشهد اعتداءات إسرائيلية مستمرة
أخبار لبنان
05:04
الجنوب يشهد اعتداءات إسرائيلية مستمرة
0
أخبار لبنان
04:01
رسامني وشهيّب اطّلعا من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن
أخبار لبنان
04:01
رسامني وشهيّب اطّلعا من رئيس الجمهورية على نتائج زيارته واشنطن
0
أخبار دولية
02:07
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: أشكّك في الاتفاق مع إيران وأقول ذلك علنًا
أخبار دولية
02:07
رئيس الوزراء الإسرائيليّ: أشكّك في الاتفاق مع إيران وأقول ذلك علنًا
0
أخبار دولية
23:48
زيلينسكي: زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسيّ في الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
23:48
زيلينسكي: زمام المبادرة لم يعد في يدَي الرئيس الروسيّ في الحرب في أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:03
حرب النفط العالمية صراع تخطى مضيق هرمز
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
14:01
الإدارة العامة تخطو أولى خطواتها نحو الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
تقارير نشرة الاخبار
13:45
من لبنان الى العالم: هكذا توسعت رسالة الطوباوي الياس الحويك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:37
فضيحتان مدويتان بين المنية وعكار... خضار بمجارير ومشروبات طاقة بتواريخ مزورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
أمن وقضاء
13:03
توقيف شاب في لبنان سرق 400 ألف دولار من والده وحوّلها لصالح تنظيم داعش في سوريا... هذا ما كشفه مصدر قضائي لفرانس برس
2
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
أمن وقضاء
10:07
"كتابات بالعبرية على الحاويات"... اليونيفيل: عثرنا على نحو 4 آلاف كيلوغرام من مركبات نيترات الأمونيوم في بلدة حولا
3
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
أمن وقضاء
10:05
يستهدف كبار السن لتنفيذ عمليات سرقة بأساليب احتيالية... هل وقعتم ضحيةً له؟
4
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
خبر عاجل
10:57
مصدر شارك في العشاء الذي جمع رجل الأعمال أنطون الصحناوي والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس ورئيس الوزراء الإسرائيليّ في واشنطن للـLBCI: اللقاء لم يتناول الملف اللبنانيّ بل كان مناسبةً لاجتماع أصدقاء السيناتور الأميركيّ غراهام لتكريم ذكراه
5
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
أخبار دولية
12:13
مراسم تكريم في واشنطن للسناتور الراحل ليندسي غراهام
6
أخبار دولية
23:39
ضربات أميركية سعودية على العراق
أخبار دولية
23:39
ضربات أميركية سعودية على العراق
7
أمن وقضاء
13:54
3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة
أمن وقضاء
13:54
3 عمليات أمنيّة لمفرزة استقصاء جبل لبنان تسفر عن توقيف أربعة أشخاص وضبط مخدّرات وعملات مزيّفة
8
أمن وقضاء
12:19
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
أمن وقضاء
12:19
العماد رودولف هيكل: نتطلّع إلى زوال الاحتلال وانتشار الجيش على كل شبر من الأراضي اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More