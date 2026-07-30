اللوبي الاقتصادي الدولي بحث مع محافظ بيروت إطلاق مشروع الترامواي الكهربائي

زار وفد من اللوبي الاقتصادي الدولي ،في إطار تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم مشاريع النقل المستدام، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، حيث تم البحث في سبل التعاون لإطلاق مشروع الترامواي الكهربائي في مدينة بيروت، لما يمثله من خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.



وترأس الوفد الدكتور علي المصري مؤسس ورئيس اللوبي الاقتصادي الدولي، وضم أعضاء مجلس الأمناء: المحامي الدكتور جانو حداد، الآنسة ليال بو رجيلي والدكتورة رنا زيتوني.



كما شارك في اللقاء هشام الحسامي رئيس نادي الصناعة في اللوبي الاقتصادي الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة LIRA المتخصصة في تصنيع السيارات والقطارات الكهربائية صاحب هذه الفكرة ومخترعها ، حيث عرض الإمكانات الصناعية والتقنية التي تمتلكها الشركة لتنفيذ مشاريع النقل الكهربائي في لبنان.



وتناول الاجتماع، وفق بيان للوفد" "أهمية إطلاق مشروع الترامواي الكهربائي كحل حضاري ومستدام لتطوير منظومة النقل في العاصمة بيروت ، ودوره في الحد من الازدحام، وخفض الانبعاثات، ودعم الصناعة اللبنانية، وخلق فرص عمل جديدة".



وأكد الدكتور المصري "أن اللوبي الاقتصادي الدولي يضع خبراته وشبكة علاقاته المحلية والدولية في خدمة المشاريع التنموية الكبرى ويعمل على بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".



من جهته، رحب المحافظ القاضي مروان عبود بالوفد، مثمنًا "المبادرات التي تدعم تطوير البنية التحتية وتشجع الصناعة الوطنية"، ومؤكدًا "أهمية التعاون مع مختلف الجهات المعنية لدراسة المشاريع التي تسهم في خدمة مدينة بيروت والمصلحة العامة".