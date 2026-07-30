استدعاء أصحاب مولدات في صور خالفوا التسعيرة والزامهم بإرجاع المبالغ غير المستحقة

بعد ورود شكاوى من قبل المواطنين حول تسعيرة المولدات في منطقة صور وجوارها والتي بلغت ٨٥ سنتا، تم استدعاء أصحاب المولدات الى مخفر صور، بالتنسيق بين رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب وآمر فصيلة صور.



كما تم فتح محاضر عدلية بإشارة من مدعي عام الجنوب بشخص القاضي زاهر حمادة، وأخذ تواقيعهم على تعهدات بالتزام التسعيرة المحددة وإرجاع المبالغ غير المستحقة فورا إلى المشتركين تحت طائلة توقيف أصحاب المولدات المخالفين، بحسب الوطنية للاعلام.