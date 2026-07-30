إزالة تعديات على الأملاك العامة على شاطئ جل البحر في صور

نفّذت دورية مشتركة من مخفر الشواطئ وشرطة بلدية صور وشرطة بلدية العباسية، جولة ميدانية على شاطئ مخيم جل البحر، شمال صور، حيث جرى العمل على إزالة التعديات والمخالفات على الأملاك العامة البحرية بناءً على إشارة المدعي العام القاضي زاهر حمادة.



كما وتم تنظيم المساحات بما يحافظ على حق المواطنين في الاستفادة من الشاطئ والحفاظ على الأملاك العامة.



الجدير ذكره أن عدداً من المقيمين استغلوا فترة الحرب، وأقدموا على إنشاء غرف إضافية بصورة مخالفة، وقد جرى جرفها وإزالتها خلال الجولة الميدانية.