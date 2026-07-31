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اللواء شقير استقبل وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال

أخبار لبنان
2026-07-31 | 02:25
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اللواء شقير استقبل وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال
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اللواء شقير استقبل وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال

 استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، ظهر أمس، وفد المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال برئاسة الدكتور نسيب فوّاز، ومسؤول العلاقات العامة الحاج رامز بزي، ونائب الرئيس المحامي الأستاذ وسيم كوثراني وثلة من أعضاء المجلس حيث تم خلال اللقاء بحث سُبُل تعزيز التعاون بين الأمن العام والمجلس، إلى جانب مُناقشة مشاريع وخُطَط ومقترحات لتطوير الخدمات الإدارية والأمنية بما يُسهِم في توطيد صِلَة لبنان بأبنائه المنتشرين حول العالم.



بدوره أشاد اللواء شقير بجهود الجالية اللبنانية والمجلس الاغترابي اللبناني للأعمال في تعزيز صورة لبنان ودعم الروابط الاقتصادية والاجتماعية مع الوطن الأم، مُؤكِّدًا التزام الأمن العام بتطوير التسهيلات وتوفير الخدمات الإلكترونية لجميع اللبنانيين بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي المقابل، أثنى وفد المجلس على الجهود الكبيرة التي يبذلها اللواء شقير لتسهيل أمور اللبنانيين في الداخل والخارج، مُؤكّدين دعمهم الكامل لهذه المبادرات.



في ختام اللقاء، قدَّمَ الدكتور نسيب فوّاز باسم مجلس الاغتراب للواء شقير درعًا تكريمية عربون شكر ووفاء وتقديراً لجهوده الوطنية.

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