الرئيس عون لياسر عباس: الالتزام بحصرية السلاح وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء

عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني السيد ياسر عباس، وشدد على "اهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء".