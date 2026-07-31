هيكل والسفير الأميركي يبحثان الأوضاع في لبنان والمنطقة ودور الجيش في تنفيذ اتفاق الإطار

بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى آخر التطورات في لبنان والأوضاع في المنطقة.



وأكد السفير عيسى، خلال اللقاء في اليرزة، أهمية الجهود المتواصلة التي يبذلها الجيش للحفاظ على استقرار لبنان.



كما تناول البحث أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية لاتفاق الإطار، إضافة إلى المسائل المرتبطة بمفاوضات روما.