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o
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o
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o
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بري بحث مع الحجار الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية في الجنوب وتابع الملفات القضائية مع المدعي العام التمييزي
أخبار لبنان
2026-07-31 | 07:23
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بري بحث مع الحجار الأوضاع الأمنية والتطورات الميدانية في الجنوب وتابع الملفات القضائية مع المدعي العام التمييزي
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تم البحث في الأوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها وتدميرها الممنهج للقرى اللبنانية الجنوبية المحتلة.
وتابع الرئيس بري مع المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الاوضاع العامة وشؤوناً قضائية .
واستقبل بري وفدا من المجلس الاغترابي اللبناني للاعمال برئاسة الدكتور نسيب فواز حيث تناول اللقاء تطورات الاوضاع العامة وبرامج وانشطة المجلس الاغترابي في المرحلة الراهنة وفي المستقبل.
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