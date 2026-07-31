روبيو: لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده حققت نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي.



ولفت الى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص لبنان وإسرائيل للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه لكنه هدف قابل للتحقق.



واعتبر أن "الإتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق".