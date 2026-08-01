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مسؤول قضائي لـ"أ.ف.ب": نقل حاكم مصرف لبنان السابق من المستشفى إلى السجن

أخبار لبنان
2026-08-01 | 15:54
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مسؤول قضائي لـ&quot;أ.ف.ب&quot;: نقل حاكم مصرف لبنان السابق من المستشفى إلى السجن
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مسؤول قضائي لـ"أ.ف.ب": نقل حاكم مصرف لبنان السابق من المستشفى إلى السجن

صرّح مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس بأنه تم نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى السجن السبت، بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات.
     
وقال المسؤول إن سلامة الذي أصيب بوعكة صحية أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع، "أُدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه" بأمر من النائب العام التمييزي. 
     
وأضاف أن "الوضع الصحي لسلامة سيبقى موضع متابعة، وفي حال استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى، فسيُتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة".

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