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علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
أخبار لبنان
2026-08-03 | 05:04
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علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
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علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن "العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت، وأن المطلوب اعادة النظر بالمسار الذي يستخدمه العدو الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته وتغطيتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الإتفاق".
وقال خلال احياء حركة "أمل" وآل فقيه وعموم أهالي بلدتي رب ثلاثين وبرج البراجنة، ذكرى أسبوع حسين علي فقيه، في روضة الشهيدين: "لا يظنن أحد من اللبنانيين أن العدو يستهدف فئة أو منطقة أو بلدة معينة، هو يستهدف لبنان، روح لبنان، دوره وموقعه على مستوى المنطقة. هذا الوطن النموذج، يريد العدو أن يقتل ارادة الحياة فيه، وبالتالي المعركة ليست معركة فئة وليست معركة منطقة، هي معركة جميع اللبنانيين على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم، حتى أولئك الذين يعتقدون انهم بعيدون عن مرارة هذا التحدي الذي نعيش".
وأشار الى أن "العدو يواصل عدوانه جرائمه، تفجيراته اليومية واستمراره بالتجريف للحجر، للزرع، لكل مظاهر الحياة، في محاولة لمحو ذاكرة القرى التاريخية والثقافية والإنتقام من أبنائها وإلغاء أي شكل من أشكال الإحتفاظ بها".
واعتبر النائب علي حسن خليل أن "هذا الإستهداف حتى للمقابر، حتى لجثامين الشهداء والآباء والأجداد هو محاولة لإنهاء هذا الإرتباط، وهو فعل يشكل خرقا واضحا لكل القوانين والأعراف والإلتزامات الدولية، في وقت، للأسف، لا نسمع ردات فعل حقيقية لا على المستوى الرسمي اللبناني ولا على المستوى الخارجي ولا على مستوى المؤسسات الحقوقية الدولية، لأن ما يحصل ليس حربا عسكرية هي حرب ابادة بحق شعب وأرض وتاريخ وتراث".
وقال: "لطالما راهنا على أن تكون الدولة على مستوى التحديات والتضحيات وآمال الناس وأن تتحمل المسؤولية في اشعار أبناء تلك الأرض أن عملها السياسي والتفاوض بهذه الطريقة يجب ألا يتحول الى تنازل عن الحقوق، وأن يكون دافعا باتجاه حماية هذه الحقوق".
وأضاف: "لقد اثبتت الأيام المنصرفة أن كل ما تم التعويل عليه في هذا اتفاق الإطار قد انهاه العدو الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، عندما أكد استمرار احتلاله لتلك القرى، وعندما أكمل عملية القتل والتدمير، هذا الأمر يجب ألا يمر وألا تستكمل العملية بالطريقة المتفق عليها وكأن شيئا لم يكن، كما أن الإرتجاج الذي احدثه الإنفجار الأخير للتفجير الأخير في محيط قلعة الشقيف يجب أن يحدث ارتجاجا واهتزازا لدى اصحاب القرار بأن مع هذا العدو لا ينفع هذا المنطق وأن علينا أن نعلن أن هناك حدودا لكل ما أصبح يؤثر على صمود الناس وبقاءهم".
وتابع: "اننا مع موقفنا الواضح، مع رفض هذا المسار الذي نراه يضعف الموقف اللبناني ولا يأخذ بالإعتبار مصالحنا الوطنية".
وأكد النائب علي حسن خليل أن "المطلوب هو العمل على انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي احتلتها، وعودة الناس الى قراها واطلاق ورشة الإعمار واستكمال ما هو مطلوب على صعيد الأسرى والمفقودين وانتشار الجيش اللبناني وتحمله مسؤولية الأمن، وأن تعود الدولة بكل مؤسساتها الى تلك المنطقة وأن يرفع العلم اللبناني عاليا يرفرف مؤكدا سيادتنا الوطنية".
وقال: "لا بدّ أيضًا، ونحن في عيد جيشنا الوطني، من أن نشدّ على أيدي قادة وعناصر هذا الجيش الذين يقومون اليوم بواجب وطني مقدس ويقدمون أقصى ما يستطيعون، آخرها سقوط جرحى من هذا الجيش. إن هذا الأمر يجب ان يشكل نقطة التقاء بين جميع اللبنانيين لدعم جيشنا والإلتفاف حوله، والدفع باتجاه أن يمارس دوره وسلطته كاملة على أراضي وطننا العزيز لبنان".
أخبار لبنان
علي حسن خليل
إسرائيل
اتفاق الإطار
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