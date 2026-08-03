الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت

أخبار لبنان
2026-08-03 | 05:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل أن "العدوانية المفتوحة من قبل إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت، وأن المطلوب اعادة النظر بالمسار الذي يستخدمه العدو الإسرائيلي لتبرير اعتداءاته وتغطيتها وشرعنتها بالمنطق الذي قام عليه هذا الإتفاق".

وقال خلال احياء حركة "أمل" وآل فقيه وعموم أهالي بلدتي رب ثلاثين وبرج البراجنة، ذكرى أسبوع حسين علي فقيه، في روضة الشهيدين: "لا يظنن أحد من اللبنانيين أن العدو يستهدف فئة أو منطقة أو بلدة معينة، هو يستهدف لبنان، روح لبنان، دوره وموقعه على مستوى المنطقة. هذا الوطن النموذج، يريد العدو أن يقتل ارادة الحياة فيه، وبالتالي المعركة ليست معركة فئة وليست معركة منطقة، هي معركة جميع اللبنانيين على اختلاف مناطقهم ومذاهبهم، حتى أولئك الذين يعتقدون انهم بعيدون عن مرارة هذا التحدي الذي نعيش".

وأشار الى أن "العدو يواصل عدوانه جرائمه، تفجيراته اليومية واستمراره بالتجريف للحجر، للزرع، لكل مظاهر الحياة، في محاولة لمحو ذاكرة القرى التاريخية والثقافية والإنتقام من أبنائها وإلغاء أي شكل من أشكال الإحتفاظ بها".

واعتبر النائب علي حسن خليل أن "هذا الإستهداف حتى للمقابر، حتى لجثامين الشهداء والآباء والأجداد هو محاولة لإنهاء هذا الإرتباط، وهو فعل يشكل خرقا واضحا لكل القوانين والأعراف والإلتزامات الدولية، في وقت، للأسف، لا نسمع ردات فعل حقيقية لا على المستوى الرسمي اللبناني ولا على المستوى الخارجي ولا على مستوى المؤسسات الحقوقية الدولية، لأن ما يحصل ليس حربا عسكرية هي حرب ابادة بحق شعب وأرض وتاريخ وتراث".

وقال: "لطالما راهنا على أن تكون الدولة على مستوى التحديات والتضحيات وآمال الناس وأن تتحمل المسؤولية في اشعار أبناء تلك الأرض أن عملها السياسي والتفاوض بهذه الطريقة يجب ألا يتحول الى تنازل عن الحقوق، وأن يكون دافعا باتجاه حماية هذه الحقوق".

وأضاف: "لقد اثبتت الأيام المنصرفة أن كل ما تم التعويل عليه في هذا اتفاق الإطار قد انهاه العدو الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى، عندما أكد استمرار احتلاله لتلك القرى، وعندما أكمل عملية القتل والتدمير، هذا الأمر يجب ألا يمر وألا تستكمل العملية بالطريقة المتفق عليها وكأن شيئا لم يكن، كما أن الإرتجاج الذي احدثه الإنفجار الأخير للتفجير الأخير في محيط قلعة الشقيف يجب أن يحدث ارتجاجا واهتزازا لدى اصحاب القرار بأن مع هذا العدو لا ينفع هذا المنطق وأن علينا أن نعلن أن هناك حدودا لكل ما أصبح يؤثر على صمود الناس وبقاءهم". 

وتابع: "اننا مع موقفنا الواضح، مع رفض هذا المسار الذي نراه يضعف الموقف اللبناني ولا يأخذ بالإعتبار مصالحنا الوطنية". 

وأكد النائب علي حسن خليل أن "المطلوب هو العمل على انسحاب إسرائيل الكامل من المناطق التي احتلتها، وعودة الناس الى قراها واطلاق ورشة الإعمار واستكمال ما هو مطلوب على صعيد الأسرى والمفقودين وانتشار الجيش اللبناني وتحمله مسؤولية الأمن، وأن تعود الدولة بكل مؤسساتها الى تلك المنطقة وأن يرفع العلم اللبناني عاليا يرفرف مؤكدا سيادتنا الوطنية".

وقال: "لا بدّ أيضًا، ونحن في عيد جيشنا الوطني، من أن نشدّ على أيدي قادة وعناصر هذا الجيش الذين يقومون اليوم بواجب وطني مقدس ويقدمون أقصى ما يستطيعون، آخرها سقوط جرحى من هذا الجيش. إن هذا الأمر يجب ان يشكل نقطة التقاء بين جميع اللبنانيين لدعم جيشنا والإلتفاف حوله، والدفع باتجاه أن يمارس دوره وسلطته كاملة على أراضي وطننا العزيز لبنان".

أخبار لبنان

علي حسن خليل

إسرائيل

اتفاق الإطار

LBCI التالي
مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي
المفتي دريان كلّف الشيخ زهير الكبي بمهام المدير العام للأوقاف الإسلامية في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-06-29

الحاج حسن: اتفاق الإطار فيه كل ما تريده إسرائيل وليس فيه للبنان شيء

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-19

الحاج حسن من تفاحتا: اتفاق الإطار يحمل بذور فتنة والمناطق التجريبية في القرى المحررة مسار تنازلات

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-14

الحاج حسن : إتفاق الإطار ثلاثي بالشكل وأحادي الجانب وهو إسرائيلي بإمتياز

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-19

الراعي: تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن أولوية والحياد الفاعل يعزّز وحدة لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
07:31

تدابير سير يوم غد في بيروت بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لانفجار المرفأ

LBCI
أمن وقضاء
07:30

اكليل زهر من الأمن العام على ضريح شهدائها في انفجار المرفأ

LBCI
اقتصاد
07:24

تعاون جديد بين وزارة الاقتصاد وجمعية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
07:14

الرئيس بري استقبل السفير الفرنسي مودعا والنواب السنة وجان أرنون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-05-09

وزارة الصحة تدعو الى استقاء المعلومات عن فيروس "هانتا" من المصادر الرسمية وتجنب الإشاعات: إمكانية انتقاله محدودة ونادرة

LBCI
أخبار دولية
13:32

خمسون ألف مهاجر يعبرون من المغرب إلى سبتة... ما علاقة إسرائيل؟

LBCI
خبر عاجل
2026-05-20

وزير خارجية إسرائيل ينتقد فيديو بن غفير لناشطين مقيّدين من "أسطول الصمود"

LBCI
فنّ
2026-05-12

عناق وقبلات... ميل غيبسون يُشعل الجدل بعلاقته مع ممثلة إيطالية يكبرها بـ26 عاما (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:52

سلام خلال لقائه بلدية زوطر الغربية: إعادة إعمار البلدات الجنوبية تمثل أولوية وطنية والدولة ستواصل مواكبة البلديات في مختلف مراحل التعافي وصولاً إلى عودة آمنة وكريمة ومستدامة للأهالي

LBCI
أخبار لبنان
06:47

رياض سلامة... من سجن رومية الى مستشفى ضهر الباشق

LBCI
أخبار لبنان
05:10

مرقص بعد الاجتماع الوزاري برئاسة سلام: اتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية والعمل على عودة الأهالي

LBCI
أخبار لبنان
05:04

علي حسن خليل: العدوانية المفتوحة من إسرائيل تثبت أن المراهنة على ما يسمى اتفاق الإطار قد سقطت

LBCI
آخر الأخبار
03:43

فادي المصري للـLBCI بشأن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت: نريد قرارًا ظنيًا اتهاميًا كاملًا متكاملًا مبنيًا على وثائق ووقائع ومعطيات جدية وثابتة وإحالة الملف أمام المجلس العدلي من أجل الانتقال من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة

LBCI
أخبار دولية
23:53

ترامب: مفاوضات جديدة ستبدأ مع إيران الإثنين

LBCI
أخبار دولية
14:24

لماذا لم يضرب ترامب إيران؟

LBCI
رياضة
13:37

هل رفع رئيس اتحاد الفيفا انفانتينو الراية البيضاء؟

LBCI
أخبار دولية
13:34

"تلغرام" يواجه موجة متصاعدة من الاتهامات والملاحقات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
10:37

وكيل رياض سلامة: عائلة الحاكم السابق تناشد القضاء حماية حقّه بالحياة وبالعلاج وتؤكد أن الانتصار الحقيقي والوحيد يبقى في جلاء الحقيقة

LBCI
حال الطقس
01:27

الكتل الحارة تنكفئ منتصف الاسبوع... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
23:50

زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب مصر

LBCI
أمن وقضاء
03:53

عصابة نفّذت عمليّات سرقة وسلب في بيروت وجبل لبنان... وشعبة المعلومات توقف اثنين من أفرادها

LBCI
أمن وقضاء
15:38

قتيل في بلدة تعلبايا في البقاع الأوسط

LBCI
اسرار
00:06

أسرار الصحف 3-8-2026

LBCI
خبر عاجل
14:36

الجيش الإسرائيلي: العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More