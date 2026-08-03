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حسين الحاج حسن: أي جيش يأتي إلى بلدنا لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال

أخبار لبنان
2026-08-03 | 05:42
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حسين الحاج حسن: أي جيش يأتي إلى بلدنا لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال
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حسين الحاج حسن: أي جيش يأتي إلى بلدنا لنزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال

شدد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن على أن "أي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال".

وقال خلال مجلس عزاء أقامه "حزب الله" لمناسبة أربعين الإمام الحسين في حسينية بلدة شعت: "وقعت سلطة الخنوع والذل اتفاق إطار برعاية أميركية من خلال مفاوضات مباشرة مع العدو، وذلك مخالفة للدستور والقانون".

وتساءل: "هل الولايات المتحدة قادرة على إسرائيل؟". ولفت الى أن التدمير لم يتوقف بعد اتفاق الإطار، وكذلك إطلاق النار على الجيش، وخطف وقتل المواطنين اللبنانيين، قائلا: "الإنجاز الكبير للسلطة هو الخروج من زوطر الغربية التي لم تكن تحت الاحتلال".

وأشار الى أن "اتفاق الإطار بلا مهلة زمنية محددة، يربط الانسحاب من المناطق وعودة النازحين وإعادة الإعمار بشرطين: نزع سلاح المقاومة والتحقق الإسرائيلي من النتائج". 

وقال: "لا أنتم ولا الجيوش التي تهددون بها قادرون على نزع سلاح المقاومة، ولا نحن سنسلمكم السلاح، وأي جيش يأتي إلى بلدنا مهمته نزع سلاح المقاومة هو جيش احتلال".

وأشاد الحاج حسن بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال: "إن اتفاق الإطار ولد ميتاً وإسرائيل دفنته"، مؤكداً أن "حركة أمل هي حركة مقاومة، والرئيس نبيه بري هو رئيس حركة أمل المقاومة".

من جهة أخرى، رأى النائب الحاج حسن أن "الصمود الإيراني أوقف التهديد الأميركي المحتمل، وإيران قادرة على الرد وإيذاء القواعد الأميركية في المنطقة والبنى التحتية إذا استهدفت بناها"، معتبرًا أن "إيران ستصمد، ستصبر، وستفاوض من موقع الاقتدار والقوة والسيادة والعزة".

أخبار لبنان

حسين الحاج حسن

جيش

سلاح

المقاومة

احتلال

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