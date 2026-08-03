الحجار عرض مع زواره في الأوضاع العامة وبحث مع كفوري في التدابير الأمنية في المطار

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائب رازي الحاج، فالنائب آلان عون وبحث مع كل منهما في الأوضاع العامة في البلاد، وشؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بمناطقهما.



والتقى الوزير السابق محمد الصفدي.



كما عرض الوزير الحجار مع قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري التدابير الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، والإجراءات المتخذة للحفاظ على الأمن والسلامة، بما يضمن حسن سير العمل وتسهيل حركة الوافدين والمسافرين.