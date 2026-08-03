بيان النيابة العامة التمييزية عن قضية رياض سلامة

هيكل يتابع جولاته ويتفقَّد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات ويقدّم التعازي لذوي العسكريين الشهداء: طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع

هيكل يتابع جولاته ويتفقَّد وحدات عسكرية منتشرة في صيدا والسعديات ويقدّم التعازي لذوي العسكريين الشهداء: طائفتنا لبنان وإيماننا برسالتنا ثابت لا يتزعزع

بعد ست سنوات على جريمة تفجير مرفأ بيروت: أين أصبحت العدالة؟ مطالبة بتسريع المسار القضائي والانتقال إلى المحاكمات