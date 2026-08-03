دعم تركي للمتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية... مساعدات غذائية إلى لبنان

في إطار دعم المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية، تسلّم لبنان مئتين وثمانين طنًا من اللحوم، بقيمة تتجاوز مليوني دولار، مقدّمة من مؤسسات أهلية تركية.وجرت مراسم التسليم في بيروت، على أن تُوزّع المساعدات بالتنسيق مع البلديات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المناطق اللبنانية.