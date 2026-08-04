الأمين العام لحزب الله: على السلطة في لبنان إيقاف التنازلات المجانية

رأى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ إسرائيل حصلت على مكتسبات سياسية، لكنّها لن تحصل على نتائج ميدانية بوجود المقاومة.

كما رأى أنّ المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات المتتالية.

وقال إنّ إيران عملت على أن يكون لبنان في البند الأوّل من المذكرة واشترطت إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيليّ.

ودعا الشيخ قاسم السلطة في لبنان إلى إيقاف التنازلات المجانية والحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخليّ والاهتمام بالسيادة.

وشدد على أنّ كل ما حصل من اعتداء على لبنان هو بإشراف أميركيّ وإدارة أميركية وموافقة أميركية.

وقال إنّ مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيليّ ولولا صمود المقاومة لما تحقق شيء.

وطالب السلطة السياسية بالاهتمام بالسيادة الوطنية والعمل حتى نحقق انسحاب إسرائيل.