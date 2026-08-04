وزير الإعلام: عمل الحكومة الحالية لا يشبه “عمل الانتظارات”

المشهد من بعبدا قُبيل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية

المشهد من بعبدا قُبيل انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية

السفير البابويّ يعبّر عن أمله في تحقيق العدالة من مرفأ بيروت