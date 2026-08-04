شيخ العقل في ذكرى انفجار المرفأ: استكمال التحقيق القضائي ضرورة وطنية وإنسانية

استذكر شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، ضحايا انفجار مرفأ بيروت.



وقال في تصريح، لمناسبة الذكرى السادسة للانفجار: "نستذكر الضحايا الذين سقطوا في هذه الجريمة، وندعو الجهات المختصة إلى ضرورة استكمال التحقيق القضائي في هذا الملف كضرورة وطنية وانسانية، بما يعزز الثقة بالقضاء، وصولاً إلى رفع أي تدخل عن مساره، ليتمكن القضاة من القيام بمهامهم وفقاً للدستور والقوانين المرعية الإجراء".



وأضاف: "إن العدالة في هذا الملف هي حق للضحايا وذويهم، وواجب تقتضيه الأصول القضائية والانسانية، وعلى الجهات المعنية تحمل مسؤولياتها لإنجاز هذا الاستحقاق دون إبطاء".



وختم ابي المنى بـ"الترحم على الضحايا، والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل، وللوطن بالسلامة والاستقرار".

