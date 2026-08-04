رجي: ما حصل في 4 آب لم يكن قدراً بل جريمة

رأى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي بمناسبة ذكرى ٤ آب أن "بيروت انفجرت في لحظة، ولم تنكسر".



وقال، في منشور على منصة "إكس": "نستذكر شهداء الرابع من آب، ونبقى أوفياء لدمهم حتى تُقال الحقيقة كاملة".



وأضاف: "ما حصل لم يكن قدراً، بل جريمة سبقها إهمال وتآمر، وتلاها تلكؤ وتباطؤ وتواطؤ يمنعون كشف الحقيقة حتى اليوم".



وأكد رجي أن "بيروت التي نهضت من ركامها لا تنتظر رحمة أحد، بل عدالة لا تُساوَم، وحقيقة لا تبقى رهينة الحسابات والخوف والتستر والتخاذل".