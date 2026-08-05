رئيس الكتائب عرض مع مجلس نقابة المحررين ملاحظات تتعلق بمشروع قانون الاعلام

عرض رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أبرز الملاحظات المتعلقة بمشروع قانون الإعلام، خلال استقباله مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، في لقاء تناول واقع القطاع الإعلامي والتشريعات المرتبطة به، ولا سيما البنود التي تحتاج إلى مراجعة بما يواكب التطورات التي يشهدها الإعلام اللبناني ويحفظ حرية الصحافة ويعزز استقلاليتها.



وأشار بيان للكتائب، الى أن "الاجتماع شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية والمهنية، حيث شدد المجتمعون على أهمية إقرار قانون عصري يوازن بين حماية حرية التعبير وتنظيم العمل الإعلامي وفق المعايير المهنية، مع الأخذ في الاعتبار التحولات الرقمية والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية والصحافيين".



ولفت الى أن اللقاء تطرق إلى آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والمحليّ.



وعرض المجتمعون الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على لبنان، إلى جانب التشديد على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الجهات المعنية لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.