سلام يترأس اجتماع لجنة متابعة خطة FATF لبحث خطوات خروج لبنان من القائمة الرمادية

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بعد ظهر اليوم اجتماعًا للجنة المتابعة لخطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ووزير المالية ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور. كما حضر الاجتماع أيضًا مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج.



وجرى خلال الاجتماع مراجعة التقدّم المُحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) بهدف الخروج من القائمة الرمادية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت حتى الآن، والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها.