البستاني تقدم ونوابا باقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين

عقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني، مؤتمرًا صحافيًا في مجلس النواب، إلى جانب عدد من النواب.



وأوضح البستاني أنّ "اقتراح القانون جاء نتيجة متابعة لجنة الاقتصاد لملف قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد الانهيار المالي الذي زاد من أهمية هذا القطاع بالنسبة للمواطنين".



وأشار إلى أن "اللجنة رصدت وجود فراغ تشريعي في تنظيم أعمال وسطاء التأمين، ما استدعى إعداد اقتراح قانون يحدد بصورة واضحة طبيعة كل من الوسيط المستقل، ومندوب التأمين، ووكيل التأمين، وصلاحيات كل منهم".



وأكد أن "الاقتراح يشكل بداية لمسار تشريعي قائم على الحوار".



وشدّد على أنّ "لجنة الاقتصاد ستدعو جميع الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد، وهيئة الرقابة على هيئات الضمان، والمجلس الوطني للضمان، ونقابة وسطاء التأمين، إلى جلسات استماع لمناقشة الاقتراح وإدخال أي تعديلات من شأنها الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة".