مستشار وزير الصحة جوزيف الحلو للـLBCI: وزارة الصحة تعالج جرحى الانفجار والحاجة لصندوق متابعة الجرحى ملحّة

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: في مدينة صيدا انخفاض التغذية بالمياه

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: في مدينة صيدا انخفاض التغذية بالمياه

ضبية منطقة خالية من النُفايات وهذه الآلية التي اعتمدتها البلدية مقابل ثلاثة خيارات