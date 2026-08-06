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بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
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o
كسروان
30
o
متن
30
o
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قصر بعبدا يتابع مفاوضات روما... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
2026-08-06 | 08:09
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قصر بعبدا يتابع مفاوضات روما... إليكم التفاصيل
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قصر بعبدا يتابع مفاوضات روما... إليكم التفاصيل
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