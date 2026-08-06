رئيس الكتائب عرض مع الصدي الاصلاحات المطلوبة للنهوض بقطاع الكهرباء

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، حيث جرى عرضٌ لواقع قطاع الطاقة في لبنان، ولاسيما ملف الكهرباء، والإصلاحات المطلوبة للنهوض بالقطاع وتحسين مستوى الخدمات بما يلبّي حاجات المواطنين ويصبّ في المصلحة العامة.