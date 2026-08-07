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سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات

أخبار لبنان
2026-08-07 | 07:52
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سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات
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سلام بحث مع شاتيلا خطة تطوير مطار بيروت واعتماد بوابات إلكترونية لتعزيز الخدمات

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام المهندس محمد شاتيلا، المعيّن رئيسًا لمؤسسة مطار بيروت، حيث عرض رؤيته لتطوير مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين.

وتناول العرض عدداً من المشاريع المقترحة، من أبرزها اعتماد البوابات الإلكترونية (e-Gates) لتسريع إجراءات دخول المسافرين وخروجهم، واستحداث مسار خاص لرجال الأعمال (Business Track) لتسهيل حركة المسافرين، وإعادة تأهيل المرافق الداخلية للمطار، بما يشمل مرافق الخدمات العامة، والارتقاء بمستوى التجهيزات بما ينسجم مع المعايير الدولية، إلى جانب خطة لتوسعة المطار وتعزيز قدرته الاستيعابية، بما يواكب النمو المتوقع في حركة الطيران ويرفع كفاءة التشغيل وجودة الخدمات.

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