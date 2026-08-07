مياه الجنوب: الجيش الاسرائيلي يستهدف فرق المؤسسة أثناء عملهم في عيتا الجبل

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي "تعرض رئيس دائرة مياه بنت جبيل وعدد من عمال الدائرة لإطلاق نار من قبل جيش العدو الإسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم في بلدة عيتا الجبل، حيث كانوا يعملون على صيانة الأعطال لإيصال المياه إلى الأهالي وتأمين استمرارية الخدمة وتعزيز صمودهم في أرضهم".



واكدت المؤسسة في بيان، أن" استهداف العاملين في قطاع الخدمات العامة أثناء تأدية مهامهم يشكل اعتداءً على المدنيين وعلى حق الأهالي في الحصول على المياه".واذ تمنت المؤسسة "السلامة لجميع العاملين في ظل المخاطر والظروف الصعبة، تواصل فرقها القيام بواجباتها الميدانية انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المواطنين وحرصاً على استمرارية تأمين المياه للقرى والبلدات الجنوبية."