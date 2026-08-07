الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي إستهدف فرق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أثناء عملهم في عيتا الجبل

تعرض رئيس دائرة مياه بنت جبيل وعدد من عمال الدائرة لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم في بلدة عيتا الجبل، حيث كانوا يعملون على صيانة الأعطال لإيصال المياه إلى الأهالي وتأمين استمرارية الخدمة وتعزيز صمودهم في أرضهم.

وأكدت المؤسسة في بيان "أن استهداف العاملين في قطاع الخدمات العامة أثناء تأدية مهامهم يشكل اعتداءً على المدنيين وعلى حق الأهالي في الحصول على المياه".

واذ تتمنى المؤسسة "السلامة لجميع العاملين في ظل المخاطر والظروف الصعبة، تواصل فرقها القيام بواجباتها الميدانية انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المواطنين وحرصاً على استمرارية تأمين المياه للقرى والبلدات الجنوبية".