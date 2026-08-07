سلام: أي تمديد مع سوليدير يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت ومؤشرات أداء واضحة

أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة قررت اليوم مباشرة المباحثات مع سوليدير.

وأوضح سلام، في منشور عبر منصة "إكس" أن "أي تمديد يجب أن يرتبط بإحياء وسط بيروت واستكمال المشاريع ذات المنفعة العامة مع مؤشرات واضحة للأداء وجداول زمنية وآليات محددة للتنفيذ، وخطة لتعزيز الثقافة والتراث والترابط الحضري وتشجيع أبناء الطبقة الوسطى والشركات الصغيرة والمتوسطة".