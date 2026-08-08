وصول وزير الداخلية الى سرايا طرابلس

وصل وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الى سرايا طرابلس.



ويترأس مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار، في قاعة الاستقلال في السرايا، في حضور محافظي لبنان الشمالي ايمان الرافعي وعكار عماد لبكي والنائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي هاني الحجار، وقادة امنيين وعسكريين.



وسيبحث المجتمعون الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز التدابير والإجراءات الهادفة إلى حفظ الأمن والاستقرار في محافظتي الشمال وعكار، ولا سيما الحد من ظاهرة إطلاق النار ومعالجة المشاكل الفردية وملاحقة مروّجي المخدرات الى مواضيع اخرى.



وسيقعد الوزير حجار مؤتمرا صحافيا بعد الاجتماع.