زوطر الغربية بين خطر الذخائر غير المنفجرة والتصعيد الإسرائيلي...

من هموم المواطن الحياتية الى القلق الأمني وتحديداً في ساحة الجنوب.

في زوطر الغربية، إصابة ثلاثة عسكريين بجروح، أحدهم إصابتُه متوسطة، في أثناء عملهم على تفكيك ذخائر غيرِ منفجرة.

في البلدة أيضاً تصعيد إسرائيلي جديد سُجل فجراً، بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف طال مرتفعات علي الطاهر والنبطية الفوقا والدبشة ودوحة كفررمان.

فقد تقدمت قوة إسرائيلية من موقع للجيش اللبناني في زوطر الغربية، وأقامت ساتراً ترابياً على بعد نحو مترين فقط من عناصر الجيش.

واقعة أثارت قلق الأهالي في البلدة التي شملتها المرحلة الاولى من خطة المناطق التجريبية.