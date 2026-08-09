بيرلا حرب تحمل اسم لبنان إلى مسابقة ملكة جمال العالم في فيتنام

استعدادًا لتمثيل لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم، غادرت ملكة جمال لبنان بيرلا حرب بيروت متوجّهةً إلى فيتنام، معربةً عن حماسها لخوض هذا الاستحقاق العالمي وفخرها بحمل اسم لبنان إلى المحافل الدولية.