حنين السيد تطلع الرئيس عون على عمل الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اطلعت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الاسرائيلية والتقديرات الأولية للحاجات والأولويات التي يفترض العمل على… pic.twitter.com/djS1YH2eHi
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 10, 2026
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اطلعت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الاسرائيلية والتقديرات الأولية للحاجات والأولويات التي يفترض العمل على… pic.twitter.com/djS1YH2eHi