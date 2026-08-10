حنين السيد تطلع الرئيس عون على عمل الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر

أطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على العمل الذي تقوم به الوزارة لوضع خطة متكاملة لعودة الأهالي والتعافي المبكر وإعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الحرب الاسرائيلية والتقديرات الأولية للحاجات والأولويات التي يفترض العمل على تحديدها في المرحلة الأولى وآليات التنفيذ والتمويل.