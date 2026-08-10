البزري للـLBCI: الموقف اللبناني السياسي والدبلوماسي أصبح أكثر تشددا وهذا يعطي نوعا من الراحة

رأى النائب عبد الرحمن البزري أن الموقف اللبناني السياسي والدبلوماسي أصبح أكثر تشددا في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، معتبرا أن هذا يعطي نوعا من الراحة لدى الداخل اللبناني لأن المفاوض اللبناني أصرّ على 3 نقاط رئيسية.



وقال البزري في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "من ميّزات الحكومة أنها عندما تتوجه إلى بعض المناطق الجنوبية، "لا تذهب فقط كعسكر"، بل تحضر أيضًا من خلال وزراء خدماتيين وبنى تحتية".



وأضاف: "نحن نريد عودة الدولة بكل مؤسساتها، العسكرية والأمنية والمدنية والمجتمعية والخدماتية".



وفي موضوع العفو العام، قال النائب عبد الرحمن البزري: "كنا نتأمل أن يكون له منحى وطنيا لا كما يصوره البعض كمكسب سنّي أو غير سنّي"، لافتا الى أن أوضاع السجون في لبنان مزرية.



من جهة أخرى، أوضح البزري أن المجلس النيابي ناقش قانون إصلاح وضع المصارف وأرسله الى الحكومة، واليوم نحن نعيد مناقشته لأنه رفض من صندون النقد الدولي".



وشدد على أن انقاذ النظام المصرفي ضروري في لبنان، كي تعود الحياة الإقتصادية.