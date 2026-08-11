مرقص: مبروك قانون الإعلام الجديد وسنواصل العمل على تطوير النص وتحسينه بما يتناسب مع المتغيرات المقبلة

كتب وزير الاعلام بول مرقص عبر حسابه على منصة "اكس": "مبروك قانون الإعلام الجديد، الذي يأتي ليحلّ محل قانون عمره 30 عامًا. وتخيّلوا كيف كان الواقع يومها، وكم تطوّر الإعلام وتغيّر المشهد الإعلامي خلال هذه السنين".



وأضاف: "الشكر لرئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نبيه بري ونائبه الياس بو صعب ورؤساء جميع اللجان وخصوصاً النائبين جورج عدوان وجورج عقيص والسيدات والسادة النواب ولكل من ساهم في هذا القانون خصوصاً اليونسكو و"مهارات". يبقى لدى البعض ملاحظات لم أنجح في اقناع مجلس النواب بها، وأنا شخصيًا لديّ ملاحظات أيضًا. لكن لا شك أن القانون الجديد سيُحدث نقلة مهمة في تنظيم قطاع الإعلام ومواكبة تطوراته، وسنواصل العمل على تطوير النص وتحسينه بما يتناسب مع التحديات والمتغيرات المقبلة، وخصوصاً لجهة الأخذ بالاقتراحات النقابية والإعلامية التي حملتها الى مجلس النواب ولم يؤخذ بها وفي طليعتها إلغاء أي حبس للصحافيين وفقاً لروحية القانون، بموجب مشروع قانون معجّل سأتقدّم به دون تأخير. مبروك!".