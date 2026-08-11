مرقص: مبروك قانون الإعلام الجديد وسنواصل العمل على تطوير النص وتحسينه بما يتناسب مع المتغيرات المقبلة

مبروك قانون الإعلام الجديد، الذي يأتي ليحلّ محل قانون عمره 30 عامًا.
تخيّلوا كيف كان الواقع يومها، وكم تطوّر الإعلام وتغيّر المشهد الإعلامي خلال هذه السنين.
الشكر لفخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري ونائبه الأستاذ أبو صعب ورؤساء جميع اللجان وخصوصاً الأستاذين عدوان وعقيس والسيدات…
— Dr. Paul Morcos (@DrPaulMorcos) August 11, 2026
مبروك قانون الإعلام الجديد، الذي يأتي ليحلّ محل قانون عمره 30 عامًا.
تخيّلوا كيف كان الواقع يومها، وكم تطوّر الإعلام وتغيّر المشهد الإعلامي خلال هذه السنين.
الشكر لفخامة الرئيس عون ودولة الرئيس بري ونائبه الأستاذ أبو صعب ورؤساء جميع اللجان وخصوصاً الأستاذين عدوان وعقيس والسيدات…