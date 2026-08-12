اتصال بين سلام والشيباني... هذا ما دار بينهما

تلقى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، جرى في خلاله بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويدعم أمنهما واستقرارهما.



كما تناول الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين المعالجة مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.