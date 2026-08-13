براكس: المحروقات متوافرة في المناطق كافة

كتب نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس على منصة "إكس": "بعد انقطاع منطقتي البقاع والجنوب من المحروقات الاسبوع الفائت والاقفال القسري للمحطات، وبعد ان وافق مجلس الوزراء على تفريغ البواخر، انطلقت يوم الاثنين عملية توزيع ملايين ليترات المحروقات على كل المحطات في لبنان، ونستطيع اليوم تطمين اللبنانيين بأن المحروقات متوافرة في المناطق كافة."