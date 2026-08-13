الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه الأوضاع عموما وفي الجنوب خصوصا، في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وتدمير وتفجير المنازل والممتلكات في عدد من القرى والبلدات.وتطرق البحث إلى زيارة رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L الجنرال جوزف كليرفيلد، كما وعرضا المواضيع المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، اليوم في السرايا.