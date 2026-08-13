رئاسة الجمهورية: ما نُسب إلى مضمون لقاء عون وترامب في واشنطن غير صحيح

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان "ما نسب من كلام في بعض وسائل الإعلام حول مضمون لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس الاميركي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة إلى واشنطن، هو غير صحيح".

