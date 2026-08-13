وزارة المهجّرين تطلق منصّة رقمية لمتابعة الملفات القديمة إلكترونيًا

أطلقت وزارة المهجّرين اليوم منصّتها الرقمية الجديدة، التي تتيح للمواطنين متابعة ملفاتهم القديمة إلكترونياً والاطلاع على مراحل إنجازها، بعد رقمنة الأرشيف والمستندات الورقية في الوزارة. وأوضح الوزير كمال شحادة أن المنصّة مخصّصة لمتابعة الطلبات المقدّمة سابقاً ولا تتيح تقديم طلبات جديدة، مشدداً على أن متابعة الملف إلكترونياً لا تعني تلقائياً استحقاق التعويض أو دفعه.