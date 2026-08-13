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سلامة أطلع عون على إدراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي
أخبار لبنان
2026-08-13 | 06:59
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سلامة أطلع عون على إدراج قلاع جبل عامل على لائحة التراث العالمي
أطلع وزير الثقافة غسان سلامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على نجاح لبنان في إدراج قلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي لليونسكو بعد أقناع 21 دولة بأحقية لبنان في ذلك.
وقال سلامة بعد لقائه عون: "هذا قرار مهم لحماية معالم أساسية في التاريخ اللبناني، وبحثنا في الزيارة المرتقبة للمدير العام لليونسكو إلى بيروت قريباً، كما وأطلعتُ رئيس الجمهورية على قُرب الانتهاء من إنجاز دار الأوبرا الممول من الدولة الصينية في الخريف المقبل، في منطقة ضبيه".
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